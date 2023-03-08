Martı kapandı mı? Martı neden açılmıyor?

Martı neden açılmıyor, Mart TAG uygulamasının internet sitesi neden kapatıldı soruları bu aralar merakla soruluyor.

MARTI KAPANDI MI? NEDEN AÇILMIYOR?

"Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" uygulaması ile internet sitesine erişim engeli getirildi.

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odasının açtığı davada "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" uygulaması ile internet sitesine erişim engeli getirdi.