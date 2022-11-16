Martı CEO’su Öktem'den Taksiciler Odası Başkanı Aksu'ya sert cevap

Martı'nın geçtiğimiz günlerde Tek Araçla Gidelim (TAG) uygulamasını duyurarak İstanbul'da paylaşımlı araç kullanımının önünü açan bir sistem geliştirdiklerini açıklamasının ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) da yasal işlem başlattıklarını açıklayarak uygulamayı 'korsancılık' olarak nitelendirmişti. Taksiciler Esnaf Odası, bütün resmi kurumlara uygulamanın iptali için gerekli girişimlerde bulunulduğunu bildirmişti.

"TÜRK BAYRAĞINI ORADA DALGALANDIRACAK"

Elektrikli scooter uygulaması Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun kendisini ve ailesini tehdit ettiğini açıkladığı bir video paylaştı. Twitter hesabından bir video yayımlayan Öktem, "Bu söyleyeceklerim ne taksi plakası sahiplerine ne de taksi emekçilerine. Doğrudan İTEO başkanı Eyüp Aksu'ya. Sen beni tehdit edebilirsin. Geçen sene Libadiye'deki ofisime iki tane adamını gönderdin. Ki o şirket Türkiye'nin gururu bir teknoloji devi. Türkiye'ye milyonlarca dolar yatırım getiriyor. New York borsasına açılan ilk şirket olacak, Türk bayrağını orada dalgalandıracak." dedi.

"KİMSENİN AİLESİNİ TEHDİT EDEMEZSİN"

Trafiği çözen bir çalışma yaptıklarını dile getiren Öktem paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hadi bunu da yaptın ama sen kimsenin ailesini tehdit edemezsin. O kırmızı çizgiyi geçemezsin. İstanbul sizin yüzünüzden mağdur. İnsanlar taksi bulamadığı için karısını doğum için hastaneye götüremiyor. Çocuklar taksi bulamadığı için ÖSS'yi kaçırıyorlar. Biz senin yarattığın bu hastalıklı sisteme çare olsun diye çevreci, kanuni, ekonomik, trafiği çözen bir şey yaratıyoruz. İnsanlar hatır taşımacılığı yapabilsinler diye bir teknolojik altyapı kuruyoruz, buna da taş koyuyorsun. Sana kalsa insanlar eşleriyle dostlarıyla da arabaya binmesinler. Bu carpool denen olay yıllardır yurtdışında var hatta ABD'de sol şeritten arabada tek kişi gidemezsin. Arabanda iki üç kişi varken sol şeride geçebilirsin."

Öktem şöyle devam etti:

Bir de Twitter'dan veya kulağıma geliyor, 'Adliyedeki savcılar istediğimizi yaparlar, istediğimiz kararı aldırırız' gibi imalarlar insanları, savcıları, hakimleri töhmet altında bırakıyorsun. Sen adaletin üstünde değilsin, bunu yapma.

"BIRAK KARİYERİMİ KELLEMİ ORTAYA KOYDUM"

Taksici esnafına da seslenen Öktem, "Taksi emekçisi kardeşim, günde 12 saat haftada yedi gün trafikte direksiyon sallıyorsun. Hiçbir sosyal güvencen ve mesain yok. Asgari ücret kazanmak için kendini paralıyorsun. Bu sistem adaletsiz bir sistem. Bu sistemi kuranların kimin olduğunu iyi bil. Emeği senden ama ekmeği başkası yiyor. Senin arkanda asıl ben varım. Bu olaydan sonra hele bu işin çözümü için bırak kariyerimi kellemi ortaya koydum, hodri meydan." şeklinde konuştu.

Bu video bir “tehdide cevap” videosudur!

Sözlerim ne taksi emekçisi ne de plaka sahiplerine, yalnizca sanadir @eyupaksu24… pic.twitter.com/xYWGVtmLAa — OguzAlperOktem (@OguzAlperOktem) November 15, 2022

Kaynak: Karar