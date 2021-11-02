Marmaris'te 80 sığınmacı kurtarıldı
Yunan unsurlarının Türk tarafına ittiği 80 düzensiz göçmen Marmaris açıklarında karaya çıkarıldı.
Gündem 02.11.2021, 00:15
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 80 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, farklı zamanlarda beş lastik botta düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 80 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
İşlemlerin ardından düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kaynak: AA
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