Marmaris'te 77 düzensiz göçmen kurtarıldı
Türk sahil güvenlik ekipleri Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk tarafına itilen 77 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Gündem 04.10.2021, 23:22
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarındaki lastik botlar ve can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan lastik botlar ve can salındaki 77 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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