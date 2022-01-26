Marmaray'da kısa süreli arıza
Marmaray Suadiye istasyonunda bir tren arızalandı. Arıza nedeniyle tahliye edilen yolcular, yaklaşık 300 metre raylarda yürüdü. Seferlerin planlanan şekilde devam ettiği belirtildi.
Gündem 26.01.2022, 19:46 26.01.2022, 20:07
Marmaray Suadiye istasyonunda bir tren arızalandı. Arıza nedeniyle tahliye edilen yolcular, yaklaşık 300 metre raylarda yürüdü. Seferlerin planlanan şekilde devam ettiği belirtildi.
Marmaray Suadiye istasyonunda saat 16 sıralarında bir tren durdu. Trendeki yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.
Yolcular yaklaşık 300 metre ray üstünde yürüyerek diğer istasyona geçti.
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü arızaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Arızaya pantograf kırılmasının sebep olduğu ve Marmaray seferlerinin normal seyrinde devam edeceği belirtildi.
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