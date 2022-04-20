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"Marmaray'da hedefimiz günde 1 milyon yolcu sayısına ulaşmak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Marmaray’da şimdi ulaşım-geçiş rekorlarına imza atıyoruz. Asya ile Avrupa kıtasını 4 dakikada geçebildiğimiz Marmaray’da bir günde 610 binden fazla yolcu taşıma rekorunu yeniledik. Bu hatta hedefimiz; günde 1 milyon yolcu sayısına ulaşmaktır." dedi.

Gündem 20.04.2022, 01:51
"Marmaray'da hedefimiz günde 1 milyon yolcu sayısına ulaşmak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gelecek Türkiye’nin ulaşım, iletişim ve haberleşme sistemlerini şimdiden planlıyoruz. Planlarımız, ayakları yere basan, ülkemizin geleceğine ufuk çizen planlardır." dedi.

Karaismailoğlu, Ankara Demirspor Kulübü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ personeli ile bir araya geldi.

Demir yollarının ülke ulaşım tarihinde sadece bir ulaşım sistemi olmasının ötesinde önemli bir anlamı olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Demir yolları, bu topraklardaki ulaşım ağının ekonomik, sosyal, tarihsel ve kültürel öneme sahip stratejik bir parçasıdır. Cumhuriyetin ilk yıllarından sonra 2003 yılına kadar ihmal edilen demir yollarını hükümetlerimiz döneminde yeniden ayağa kaldırdık." diye konuştu.

Karaismailoğlu, son 20 yılda, demir yollarına 320 milyar lira yatırım yaptıklarını, elektrikli demir yolu hat uzunluğunu yüzde 188 artırdıklarını anımsatarak, "Sinyalli hat uzunluğunu yüzde 183 artırdık. Yüksek hızlı tren (YHT) hatları ile tanıştırdığımız ülkemizi Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın da 8’inci YHT işleticisi ülkesi seviyesine çıkardık." ifadelerini kullandı.

Yatırımlara hızlı, planlı, devlet aklı ve katılımcı yaklaşımlarla devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu demir yollarında reform niteliğindeki çalışma temposuna hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Karaismailoğlu son yıllarda hayata geçirdikleri hizmetleri aktararak, şunlara değindi:

"Konya-Karaman arasındaki ulaşım süresini 40 dakikaya indiren hattımızda, açıldığı 8 Ocak 2022’den bu yana 220 binin üzerinde yolcu taşıdık. Hızlı tren hattımızı, Gaziantep’e kadar ulaştıracağız. Yapımı büyük oranda tamamlanan Ankara-Sivas hızlı tren hattımız ise bir diğer önemli projelerimizden. Saatte 250 kilometre hızda seyahat etmeye uygun nitelikte olacak hattımızda 49 tünel ve yine 49 adet viyadük bulunmaktadır."

Salgın sürecinin yurt içi ve yurt dışı yük ve yolcu taşımacılığında demir yollarının önemini bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Salgın sürecinde, 2020 yılında 36 milyon ton olan yük taşımasını yüzde 10 artırarak 2021 yılında 38 milyon ton üzerine çıkardık. Serbestleşme ile birlikte 2021 yılında demir yolu yük taşımacılığında özel sektör payı da yüzde 13’e çıkmıştır." dedi.

Karaismailoğlu, demir yollarıyla yapılan uluslararası taşımaların geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 24 daha fazla gerçekleştiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bakü-Tiflis-Kars hattı yük taşımalarımızda yüzde 80, Avrupa yönü yük taşımalarımızda yüzde 23 ve
İran ve ilerisi yük taşımalarında yüzde 7’lik artış sağladık. Taşımacılığımızın can damarı olan lojistik merkezlerimizin sayısını 13’e, kapasitesini de 14 milyon tona çıkardık. Burada hedefimiz; toplamda 26 lojistik merkez üzerinden 73 milyon ton yük taşımaktır. Yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığı da gerçekleştirilen YHT hatlarımızın yenilerinin hizmete alınmasıyla birlikte, bu rakamlardaki artışı daha güçlü bir şekilde göreceğiz."

Geçen yıl taşınan yolcu sayısının yıllık bazda yüzde 37 arttığını dile getiren Karaismailoğlu bu yıl bu sayının salgın öncesi dönemi çok rahat yakalayacağını ifade etti.

Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri olarak, 2003’ten bugüne ulaştırma ve altyapı alanında ne söz verdilerse yerine getirdiklerini belirterek, "Demir yollarımızdaki çalışmalarımızın yanı sıra, bazıları asrı aşan geçmişe sahip, tüm dünyada ses getiren projelerimizi bir bir inşa ettik. Böylece Türkiye, sahip olduğu konum ve konjonktürün sağladığı avantaj ile dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için gerekli rekabetçi gücü elde etti. Böylece Türkiye, Asya ve Avrupa arasında ticaret yollarından Orta Koridor’da küresel bir lojistik süper güç olma iddiasına sahip oldu." sözlerini kullandı.

Hayata geçen ulaşım projelerinden bahseden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Diğer önemli ulaşım projelerimizde olduğu gibi tüm yapım süreçlerinde muhalefetin haksız eleştirileriyle karşılaştığımız Marmaray’da şimdi ulaşım-geçiş rekorlarına imza atıyoruz. Asya ile Avrupa kıtasını 4 dakikada geçebildiğimiz Marmaray’da bir günde 610 binden fazla yolcu taşıma rekorunu yeniledik. Bu hatta hedefimiz; günde 1 milyon yolcu sayısına ulaşmaktır."

Karaismailoğlu, önümüzdeki 30 yılda planlanan 198 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırımında en büyük payın 68 milyar dolarla demir yollarına ayırdıklarını, demir yolu ağını 2053'e kadar 28.590 kilometreye taşıyacaklarını belirtti.

Demir yollarının yolcu taşımacılığındaki payını yüzde 1’den, Avrupa ortalamasının üzerine, yüzde 6,20’ye çıkaracaklarını söyleyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu da bugün 19,5 milyon olan yolcu sayımızın 2035 yılında yaklaşık 145 milyona, 2053’te ise yaklaşık 270 milyona ulaşması demektir. Bugün, yük taşımacılığında demir yolunun oranı yüzde 4 ile yaklaşık 38 milyon ton olarak gerçekleşirken, bu rakamın 2023 yılında 55 milyon ton olması bekleniyor. 2053 yılına geldiğimizde bu oran 7 kat artırılarak 440 milyon yükün demir yolu ile taşınması sağlanacak ve yüzde 18 olan Avrupa ortalamasının da üzerine çıkarak yüzde 22'ye yükseltilecek. Yine yurt dışı yük taşımacılığında da demir yolunun payını 10 kat artırmayı hedefliyoruz. Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığında demir yollarının payının artırılması adına atılan adımlardan biri olan hızlı tren hatları, 2053 yılına kadar önemli derecede yaygınlaşacak. Hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8’den 52’ye çıkacak."

Karaismailoğlu, yolcu ve yük taşımacılığında kara yolu payının azaltılmasının ulaşımdan kaynaklı karbon emisyonunun düşürülmesine de ciddi katkılar sağlayacağına dikkati çekti.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) ile uluslararası standartlarda yeni nesil lokomotif, dizel ve elektrikli tren setleri, yük ve yolcu vagonları ve raylı sistem kritik alt bileşenlerinde kendi markasını taşıyan ürünlerle sektöre yön veren ve tercih edilen, uluslararası bir marka olmak istediklerini aktaran Karaismailoğlu, "Demir yolları bu ülkenin tarihi olduğu kadar güncel ve gelecekteki kaderi ve hedefidir. Çin’den İngiltere’ye uzanan tarihi İpek Yolu’nun orta koridorunda yer alan ülkemiz, bu hat üzerindeki demir yolu yük ve yolcu taşımacılığında kavşak ve hub noktası olacaktır." diye konuştu.

Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başkaları neleri düşünür ya da neleri hayal eder bilmeyiz ama biz gelecek nesilleri düşünüyor, hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz.Gelecek Türkiye’nin ulaşım, iletişim ve haberleşme sistemlerini şimdiden planlıyoruz. Planlarımız, ayakları yere basan, ülkemizin geleceğine ufuk çizen planlardır. Bizim günübirlik polemiklerle geçirecek vaktimiz yok. Biz, güç, kaynak ve emeğimizi ülkemizin imarı için seferber edenlerdeniz. Halka hizmet yerine PR çalışmaları yaparak, şahsi gelecekleri için çalışanlardan değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ülkemizin geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. önümüzdeki dönemde ulaşım sistemlerimiz içindeki demir yolu ulaşım modumuza çok daha fazla ağırlık vereceğiz."

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ personeli ile toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA
#Adil Karaismailoğlu #Ulaştırma ve Altyapı Bakanı #marmaray
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