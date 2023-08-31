Marmaray'da başörtülü kadına çirkin saldırı
Marmaray'da başı açık bir kadın, tesettürlü bir kadının başını zorla açmaya çalışınca vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı.
Marmaray'da, iddiaya göre bir kadın, yanında oturan başörtülü başka bir kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. Marmaray'daki diğer yolcular kadına tepki müdahale ederken, bir genç, ''Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı, kimsin sen?'' diyerek tepki gösterdi.
İstanbul'da Marmaray'da iddialara göre bir kadın, yanında oturan başörtülü kadının başörtüsünü açmaya çalıştı. Kadına, Marmaray'da seyahat eden diğer yolcular müdahale etti.
YOLCULAR HADDİNİ BİLDİRDİ
Tren seyir halindeyken yaşanan skandal olayda, trende bulunan bir genç yolcu olaya kayıtsız kalamayarak, kadına sert tepki gösterdi.
Genç, kadına "Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı, kimsin sen?" diyerek tepki gösterdi. Bu tepki üzerine kadın ise genç adama, "Kolunu kırarım" şeklinde yanıt verdi.
İnfiale yol açan görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.
Marmaray’da, yanında oturan başörtülü kadının başını açmaya çalışan fosile bir kardeşimiz öyle güzel cevap vermiş ki.. Adeta bizlere tercüman olmuş.— Marginale (@themarginale) August 30, 2023
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