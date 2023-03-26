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Marmara Üniversitesi'nden 'tashih' açıklaması

Marmara Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili açıklamasında yapılan küçük tashih hatayı düzeltmek için yeni bir açıklama yaptı. Üniversite, bir önceki açıklamasında belge numarası olan 678 yerine yanlışlıkla 687 sayısını kullanmıştı.

Gündem 26.03.2023, 12:16 26.03.2023, 12:24
Marmara Üniversitesi'nden 'tashih' açıklaması

Marmara Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması üzerinden başlatılan tartışmalarla ilgili yaptığı açıklamadaki küçük hatayı düzeltti. 

Marmara Üniversi'nden açıklama yapıldı. Erdoğan'ın 1974'te Üniversitelerarası Seçme Sınavı'na girdiği, bu sınavın sonucunda verilen resmi sonuç belgesiyle İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı ve 4 yıllık eğitim veren Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokuluna öğrencilik hakkı kazandığı, aynı yıl 2443 öğrenci numarası ile bu okula resmen kayıt yaptırdığı aktarıldı.

Açıklamada, 1980-1981 eğitim-öğretim yılı içinde sorumlu olduğu bütün derslerden başarılı olarak 1981 yılının şubat ayında öğrenimini tamamladığı vurgulanan açıklamada, "Talebi üzerine 3 Nisan 1981 tarihinde dönemin dekanının imzasıyla düzenlenen 440-687 numaralı bir 'geçici mezuniyet belgesi' kendisine verilmiştir. Söz konusu tarihte Yüksekokul, Ticari Bilimler Fakültesine dönüştüğünden Cumhurbaşkanımızın mezuniyeti, dönemin diğer mezuniyetleri gibi Ticari Bilimler Fakültesine kayıtlı olarak gerçekleşmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Üniversitenin açıklamasının ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi devreye girerek Erdoğan'ın diplomasına ilişkin belgeleri paylaştı. Paylaşılan belgelerde Erdoğan'ın isminin de yer aldığı diploma defteri, mezuniyet belgesinin teslimi için Erdoğan'ın el yazısıyla verdiği dilekçe, üniversite sınav sonuçları ve geçici mezuniyet belgesi de yer aldı.

ÜNİVERSİTEDEN YENİ AÇIKLAMA

Marmara Üniversitesi Erdoğan'ın mezuniyetine ilişkin bir açıklama daha yaptı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin önceki paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 no'lu kaydı taşıyan geçici mezuniyet belgesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüsha olduğunu bildirdi. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı 440-677 no'lu belgenin, Erdoğan'a geçici mezuniyet belgesinin teslim edildiğine dair şahsi imzasını havi geçici mezuniyet belgesinin birinci nüshası olduğu belirtildi.

#Marmara Üniversitesi
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