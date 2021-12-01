Marmara'da deniz ulaşımı normale döndü
Marmara'da 2 gündür bölgede etkili olan lodos azalmaya başladı. Marmara'da deniz ulaşımı da normale dönmeye başladı.
Gündem 01.12.2021, 16:20 01.12.2021, 16:27
Bölgede 2 gündür süren ve hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos etkisini kaybetti.
Denizin durulması üzerine, Tekirdağ açıklarında demirli yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker rotalarına devam etti.
Rüzgar nedeniyle balığa çıkamayan teknelerde de av için hazırlıklar başladı.
Sıcaklığın 12 derece ölçüldüğü kentte havanın az bulutlu olması bekleniyor.
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parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
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|36
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|26
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|24
|5. Alanyaspor
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|7. Karagümrük
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|22
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|22
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|20
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|20
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|19. Kasımpaşa
|14
|10
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|10
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|27
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|27
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|25
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|25
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|20
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|13
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|18
|11. Menemenspor
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|17
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|13
|16
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|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
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|13
|30
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|13
|29
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|28
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|13
|23
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|13
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|18
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|13
|18
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|13
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|14
|15
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|13
|14
|17. Watford
|13
|13
|18. Norwich City
|14
|10
|19. Burnley
|12
|9
|20. Newcastle
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|33
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
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|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
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|15
|19
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|14
|16
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|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
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|14
|12
|17. Elche
|15
|12
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|15
|12
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|15
|10
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