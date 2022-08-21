Mardin'deki trafik kazasında polis memuru Yahya Ergin şehit oldu

Derik ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Ergin, ölümlü trafik kazasına müdahale için olay yerine geldi.

Ergin, vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırırken freni patlayan kamyonun alana girmesi sonucu şehit oldu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehit Ergin için bir taziye mesajı yayımlayarak, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

Dün meydana gelen olayda kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarpmış, 19 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 26 kişi de yaralanmıştı.

Şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı

Şehit polis memuru Yahya Ergin için tören düzenlendi. Şehit Ergin'in Türk bayrağına sarılı naaşı törenin yapıldığı Mardin Havalimanı'na getirildi.

Törende, şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi.

Törene, bir yaşındaki oğlu ile katılan şehidin eşi ile görev arkadaşları duygulu anlar yaşadı.

Daha sonra şehidin naaşı uçakla memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş ve polis memurları katıldı.