Mardin'de bina inşaatı çöktü: 1 ölü

Olay merkez Artuklu ilçesi Kotek Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi.

Beton döküldüğü sırada kalıplar çöktü, 2 işçi enkaz altında kaldı. İşçilerden biri çevredekilerin yardımı ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalan diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.