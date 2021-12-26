Mardin'de bina inşaatı çöktü: 1 ölü
Mardin'de bir inşaatta beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.
Gündem 26.12.2021, 15:01 26.12.2021, 15:01
Olay merkez Artuklu ilçesi Kotek Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi.
Beton döküldüğü sırada kalıplar çöktü, 2 işçi enkaz altında kaldı. İşçilerden biri çevredekilerin yardımı ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalan diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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