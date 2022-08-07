Mardin’de 528 personelin katılımıyla yeni operasyon başlatıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mardin’de 528 personelin katılımıyla Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç operasyonu için düğmeye basıldı.
Gündem 07.08.2022, 09:59
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin İlinde “Eren Abluka-31 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali ERDİNÇ” Operasyonu başlatıldı.
Operasyon Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 528 personel 44 operasyonel tim görev alıyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.
Kaynak: AA
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