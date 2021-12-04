Mardin'de polise bıçaklı saldırı: Ayağından vurularak yakalandı
Mardin'in Midyat ilçesinde 2 polis memurunu bıçakla yaralayan kişi, kaçmaya çalıştığı sırada bıçakladığı polis memuru tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Gündem 04.12.2021, 19:11
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Akçakaya Mahallesi Gelüşke Hanı civarında şüpheli bir aracı durdurdu.
Sigara kaçakçısı olduğu belirlenen sürücü Şerif Karasakal, kendisine müdahale edildiği sırada görevli polis memurlarına bıçakla saldırdı.
2 polis memurunu yaralayan şüpheli, kaçmaya çalıştığı sırada bıçakladığı polis memuru tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Yaralı polis memurları Mardin Devlet Hastanesinde, şüpheli Karasakal ise Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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