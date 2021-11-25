Mardin'de operasyon başladı! 670 askeri personel katılıyor
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mardin'de "Eren Kış-8 Ömeryan Şehit Güvenlik Korucusı Abdullatif Emen Operasyonu" başlatıldı.
Gündem 25.11.2021, 09:52
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin'de başlatılan operasyonda İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 56 operasyonel timdeki 670 personelin görev aldığı belirtildi.
Kaynak: AA
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