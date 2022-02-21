Mardin'de "kuduz" karantinası

Derik'te, 15 Şubat'ta Bahçelievler Mahallesi'nde sokağın farklı noktalarda bulunan Mülkiye Ölçer ile kızı Kübra Ölçer, Abdullah Çakı, Ali Osman Karabat, Resul Yıldız, Mehmet Yıldız ve Ergül Esen'in sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralandı. Köpekten alınan numunelerde yapılan incelemede kuduz hastalığı tespit edildi.

Karantinaya alınan ve birçok noktasına "kuduz riski" bulunduğuna dair tabela ve afiş asılan mahalleye hayvan giriş çıkışı durduruldu.

İlçede zabıta ekiplerince toplanan sokak köpekleri de kontrol ve bakım amacıyla belediye tarafından yapımı süren Derik Canları Hayvan Merkezi'ne götürüldü.

Köpekle temas eden vatandaşlar aşılanıyor

Derik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ekrem Kaya, köpek saldırısına uğrayarak yaralanan 7 kişinin tedavi edildiğini söyledi.

"7 vatandaşımız aşı takvimine alınarak kuduz aşıları yapılıyor" diyen Kaya, vatandaşların evlerinde bulunduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini verdi.

Kaya, "Köpekle teması olan tüm vatandaşlarımızı tespit etmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu vatandaşlarımızın da aşılamalarına başladık. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Kuduz bölgesi ilan edilen yerde herhangi bir olumsuzluk tespit etmemiz halinde vatandaşlarımızı kuduz aşılama takvimine alıyoruz" dedi.

"Sahipli köpeklerin de kuduz aşısını yaptırarak gerekli tedbirleri alacağız"

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nevaf Kalkan, vatandaşlara saldıran köpeği karantinaya aldıklarını belirterek, hayvanın olaydan bir süre sonra öldüğünü aktardı.

Kalkan, "Bundan sonra mevcut sahipli köpeklerin de kuduz aşısını yaptırarak gerekli tedbirleri alacağız. Hayvanlarda kısırlaştırma çalışmaları devam ediyor. Hayvan barınağında veteriner hekimlerimiz hayvanların tedavileri ve rehabilitasyon çalışmalarını yapmakta. Kuduz bölgesi ilan edilen alana hayvan giriş ve çıkışı yasak. Hayvan kesimleri de veteriner hekimlerimizin izinleri alınarak yapılacak" dedi.