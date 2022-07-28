Mardin'de 544 personelin katılımıyla yeni operasyon başlatıldı
Mardin'de 544 personelin katılımıyla "Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu" için düğmeye basıldı.
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 544 personelin katılımıyla "Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de "Eren Abluka-26 (Mardin-Ömeryan) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu" başlatıldı.
Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 544 personel 38 operasyonel tim görev alıyor.
Operasyonun ilk gününde Nusaybin ilçesi kırsalında emniyet ve jandarma tarafından müşterek yürütülen hava kuvvetleri destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.
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