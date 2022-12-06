Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: "Altılı masa isterse olurum"
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, altılı masanın kendisini aday göstermesi durumunda cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini söyledi.
Gündem 06.12.2022, 19:46
Muhalefette cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar sürerken, ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin ardından gençlerle bir araya gelen Yavaş, altılı masanın kendisini aday göstermesi durumunda bunu kabul edeceğini belirtti.
ADAYLIĞA YEŞİL IŞIK
Konuyla ilgili gelen soruya "Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum." şeklinde yanıt veren Yavaş, daha sonra adaylığa yeşil ışık yaktı.
Kaynak: Yeni Şafak
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