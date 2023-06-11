Mansur Yavaş da çaktırmadan bayrak açtı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na karşı iki belediye başkanının harekete geçtiği iddiaları her geçen gün kuvvet kazanıyor. İBB Başkanı aleni şekilde açıklamalarıyla bayrak açmıştı. Sessizliğini koruyan ABB Başkanı Yavaş ise çaktırmadan bayrak açmaya çalışıyor. Yavaş, en son kendisini önde gösteren anketi beğenerek Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından 6 ay önce yapılan bir adaylık anketine dair paylaşımı beğendi.
Söz konusu ankette Yavaş'a "Kesinlikle oy veririm" diyenlerin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranından çok daha fazla olması dikkat çekti.28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir yenilgi daha aldı.
İSİMLERİ ADAYLIK İÇİN GEÇİYORDU
Seçim sonuçlarının ardından istifa çağrılarının yapıldığı Kılıçdaroğlu'nun, seçim öncesinde isimleri adaylık için geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile de aralarının açıldığı iddia edildi. Yavaş sessizliğini korurken, İmamoğlu ise sık sık "değişim" mesajı vererek CHP liderliğine göz kırpıyor.
ÖNDE OLDUĞU ANKETİ BEĞENDİ
Yavaş günler süren sessizliğini dikkat çeken bir sosyal medya beğenisi ile bozdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, akademisyen Evren Balta'nın kendisini diğer liderlerden önde gösteren 'pozitif oy' anketini Twitter'dan beğendi. Söz konusu ankette Yavaş'a "Kesinlikle oy verirdim" diyenlerin oranının, Kılıçdaroğlu'nun oranına göre daha yüksek olduğu görülüyor.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|88
|2. Fenerbahçe
|36
|80
|3. Beşiktaş
|36
|78
|4. A.Demirspor
|36
|69
|5. Başakşehir
|36
|62
|6. Trabzonspor
|36
|57
|7. Karagümrük
|36
|51
|8. Konyaspor
|36
|51
|9. Kayserispor
|36
|47
|10. Kasımpaşa
|36
|43
|11. Ankaragücü
|36
|42
|12. İstanbulspor
|36
|41
|13. Antalyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|36
|41
|15. Alanyaspor
|36
|41
|16. Giresunspor
|36
|40
|17. Ümraniye
|36
|30
|18. Gaziantep FK
|36
|25
|19. Hatayspor
|36
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25