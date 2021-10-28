Manisa'da gece bekçisine silahlı saldırı
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı.
Gündem 28.10.2021, 07:06 28.10.2021, 07:44
İlçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda bulunan fayans deposunda gece bekçisi olarak çalışan Ertuğrul Vural'a (52), yoldan geçen bir otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerce tabancayla ateş açıldı.
Vural, saldırıda bacağından yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Vural, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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