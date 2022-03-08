Manisa’da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Akgedik Mahallesi'nde ikamet eden Ü.İ'nin kendisinde, eşinde ve çocuğunda bulantı ve kusma meydana geldi.

Ü.İ'nin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ü.İ. , eşi A.İ. ve çocukları U.İ. , Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri süren baba Ü.İ. ile oğlu U.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.