Manisa’da ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Gündem 19.04.2022, 07:39
19 yaşındaki Muhammet Doğar'ın kullandığı otomobil, Şehitler Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerindeki eski devlet hastanesi kavşağında askeri ambulansla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Can Şahin, Caner Yıldız ve Selahattin Fahroya yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ambulans ve otomobil sürücüleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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