Manisa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Manisa'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Gündem 12.12.2021, 09:57
Şehzadeler ilçesinde Şehitler Mahallesi'nde sokakta yürüyen 27 yaşındaki O. Ç, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ayağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı O. Ç’yi Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.
O. Ç’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.
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