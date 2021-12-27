Manipülasyona geçit yok: BDDK'dan 26 kişiye suç duyurusu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, döviz kuruyla alakalı olarak sosyal medyada manipülasyonda bulundukları gerekçesiyle 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Gündem 27.12.2021, 19:56
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
"Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur."
Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur.— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) (@BDDKResmi) December 27, 2021
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/CvwvxWUPdJ
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