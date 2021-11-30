Maltepe'de karaya oturan gemi batmaya başladı
İstanbul Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle Maltepe açıklarında sürüklenerek karaya oturan Ro-Ro gemisi, gece saatlerinde fırtınanın etkisiyle yan yatarak batmaya başladı.
Gündem 30.11.2021, 08:23 30.11.2021, 08:38
Türkiye bandıralı 808 groston ağırlığında 67 metre uzunluğundaki AYİŞ 1 adlı Ro-Ro gemisi, gece yarısından sonra fırtınanın etkisiyle yan yattı.
Su alan gemi batmaya başladı. Geminin iskele ve baş tarafının suya gömüldüğü görüldü.
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hafif yağmur
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