Malcom X'in dava arkadaşı Şeyh Khalid Yasin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

Hıristiyan inancına mensupken 57 yıl önce dava arkadaşı Malcolm X’in sayesinde İslam ile müşerref olan Şeyh Khalid Yasin’in en iyi dostları arasında ise Muhammed Ali ve Mike Tyson bulunuyor. İslami ilmini büyük İslam âlimlerden edinen, yaşamını İslam’ı tebliğe adayan Şeyh Khalid Yasin, ABD’deki vaazları dışında bugüne kadar 117 ülkede ve onlarca şehirde İslam’ı anlattı, 75 binden fazla insanın Müslüman olmasına vesile oldu.

İstanbul'a gelen Şeyh Khalid Yasin, merak edilenleri anlattı.

"ERDOĞAN DÜNYAYA YARDIM EDEBİLECEK İLK 5 İNSAN İÇİNDE"

Sabah'ın haberine göre; Şeyh Khalid Yasin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise vizyonu çok iyi, onun vizyonuna sahip insan yok. Dünyaya yardım edebilecek ilk beş insanın içinde. Erdoğan ile hiç görüşmedim, görüşmek isterim. Benim aciz fikrimden kendisinin büyük vizyonuna bir katkım olabilirse mutlu olurum" dedi.

"ERDOĞAN TÜM DÜNYAYA FAYDALI"

Şeyh Khalid Yasin sözlerine şöyle devam etti: İlk başta yaptıkları için kendisine teşekkür ederdim çünkü kolay değil yaptıkları… Erdoğan sadece kendi memleketine faydalı değil, dünyaya da faydalı. Ve şu an ki vizyonunu koruması için kendisine dua ederdim. Bazen suyun yanında yaşayan insanlar onun kıymetini en az anlayanlar olur.