Malatya yeni güne depremle uyandı
Malatya'da sabah saatlerinde meydana gelen deprem 6 aydır diken üstünde yaşayan kentte paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35 sıralarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD verilerine göre saat 08.35’de Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Paylaşılan bilgiye göre, depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
BAKAN YERLİKAYA’DAN DEPREM AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal paylaşım sitesi üzerinden deprem hakkında açıklamada bulundu.
Bakan Yerlikaya, “Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
MALATYA VALİSİ YAZICI AÇIKLAMA YAPTI
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Şu ana kadar 112, jandarma veya emniyetimize ulaşan olumsuzluk ihbarı yok. Tarama faaliyetlerimize devam ediyoruz.” diye konuştu.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|4
|3. Sivasspor
|2
|4
|4. Alanyaspor
|2
|4
|5. Galatasaray
|2
|4
|6. A.Demirspor
|2
|4
|7. Kasımpasa
|2
|4
|8. Beşiktaş
|2
|4
|9. Karagümrük
|2
|3
|10. Trabzonspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Antalyaspor
|2
|1
|16. Rizespor
|2
|1
|17. Samsunspor
|2
|1
|18. Pendikspor
|2
|1
|19. Gaziantep FK
|2
|0
|20. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|2
|6
|2. Şanlıurfaspor
|2
|6
|3. Manisa FK
|2
|4
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Bodrumspor
|2
|4
|6. Sakaryaspor
|2
|4
|7. Adanaspor
|2
|3
|8. Çorum Belediyespor
|2
|3
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Altay
|2
|3
|11. Bandırmaspor
|2
|2
|12. Erzurumspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Kocaelispor
|2
|0
|18. Tuzlaspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Brighton
|2
|6
|2. M.City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Brentford
|2
|4
|5. Liverpool
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. West Ham United
|2
|4
|8. Newcastle
|2
|3
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Crystal Palace
|2
|3
|12. M. United
|2
|3
|13. Fulham
|2
|3
|14. Bournemouth
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. Sheffield United
|2
|0
|17. Luton Town
|1
|0
|18. Burnley
|1
|0
|19. Wolves
|2
|0
|20. Everton
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|2
|6
|2. Rayo Vallecano
|2
|6
|3. Valencia
|2
|6
|4. Girona
|2
|4
|5. Atletico Madrid
|2
|4
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Real Betis
|2
|4
|8. Deportivo Alaves
|2
|3
|9. Athletic Bilbao
|2
|3
|10. Osasuna
|2
|3
|11. Villarreal
|2
|3
|12. Cadiz
|2
|3
|13. Real Sociedad
|2
|2
|14. Las Palmas
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Getafe
|2
|1
|18. Sevilla
|2
|0
|19. Almeria
|2
|0
|20. Granada
|2
|0