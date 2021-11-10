Malatya'da çöken binanın enkazı kaldırılıyor
Malatya'da dün çöken ve enkazından 13 kişinin sağ çıkarıldığı binanın enkazını kaldırma işlemi başladı.
Gündem 10.11.2021, 19:08
Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki tek katlı binada dün meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış ve binanın bir kısım enkazı kaldırılmıştı. Kalan enkazın kaldırılması için çalışmalara yeniden başlandı.
Polis ve belediye ekiplerince enkazın bulunduğu cadde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı alanda iş makinelerince enkaz kaldırma işlemi gerçekleştirilirken, itfaiye ekiplerince de alana su püskürtülüyor.
Kaynak: AA
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