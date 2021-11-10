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Malatya'da çöken binada arama çalışmaları tamamlandı

Malatya'da çöken iki katlı binanın enkazında 9 saat süren arama kurtarma çalışmaları, ilk 15 dakikada 13 kişinin yaralı kurtarılmasıyla tamamlandı.

Gündem 10.11.2021, 07:35
Malatya'da çöken binada arama çalışmaları tamamlandı

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde dün akşam, altında iş yerleri bulunan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışması yoğun şekilde sürdü.

Çevre illerden de gelen AFAD, UMKE, itfaiye ve STK'lerden toplam 447 personelle yürütülen arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 9 saatte tamamlandı.

Bölgede iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

- "İtfaiye olay yerine 1,5 dakikada ulaştı"

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, AA muhabirine, bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin enkazda çok iyi iş çıkardığını vurgulayan Katipoğlu, itfaiyenin ihbardan 1,5 dakika sonra olay yerine ulaştığına dikkati çekti.

İzin ve istirahatteki tüm itfaiye ekiplerin enkaz kurtarma çalışmalarına dahil edildiğini belirten Katipoğlu, şöyle konuştu:

"Olayın ilk 15 dakikasında enkazda bulunan 13 yaralı kardeşimize itfaiye ekiplerimiz ulaştı. Sonrasında diğer ekipler UMKE ve AFAD ile koordinasyonlu şekilde çalıştık. Malatya itfaiyesinden 150, belediyemizin diğer birimlerinden de 150 kişi desteğe geldi. İş makinelerimiz olay yerinde sabaha kadar enkaz kaldırmaya devam edecek. En güzel yanı can kaybının yaşanmaması ve arkadaşlarımızın olay yerine çok hızlı ulaşmasıdır. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum."

UMKE gönüllüsü Yelda Özçelebi de yaklaşık 9 saattir bölgede çalışma yaptıklarını söyledi.

Enkazdan 13 kişinin yaralı kurtarıldığına değinen Özçelebi, "Allah kimseye yaşatmasın, üzüldük. Tüm ekipler olarak canla başla insanların yardımına koşmaya çalıştık. Bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını ümit ediyoruz." dedi.

UMKE gönüllülerinden Halife Alpaslan ise can kaybı yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu belirterek, herkese geçmiş olsun dileğinde bulundu.

#Malatya
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