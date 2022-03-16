Malatya'da baltalı kavga: 1ölü, 1 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde balta ve bıçak kullanılan kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Gündem 16.03.2022, 07:14
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Mualla Ali Karaoğlan ile Arif Aktaş arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karaoğlan ve Aktaş, balta ve bıçakla birbirlerini yaraladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Karaoğlan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastaneye kaldırılan Aktaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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