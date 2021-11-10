Malatya'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Saat 17.00 sularında çöken ve enkazından 13 kişinin sağ olarak çıkarıldığı Malatya'daki binadaki arama kurtarma çalışmaları son erdi.
Gündem 10.11.2021, 02:05
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, can kaybının olmadığını bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD Başkanlığımızdan aldığımız son bilgiye göre, Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Allah'a şükür, can kaybımız yok. Yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin." ifadelerini kullandı.
Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde, altında iş yerleri bulunan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana gelmiş, arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı.
Kaynak: AA
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