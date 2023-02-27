Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD: Yıkılan binalar olduğu tespit edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığın'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki 5,6 büyüklüğündeki depremde, yıkılan binalar olduğunun tespit edildiği, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması uyarısı yapıldı.

Öte yandan sarsıntının ardından vatandaşların meydanlara toplandığı görüldü.

"Temennimiz can kaybı olmaması"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşilyurt merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Fuat Oktay, "Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz tarama çalışmalarına devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

"İlk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldı"

Bakan Özer, Malatya'daki depremde ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını, 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını, can kaybı olmadığını bildirdi.