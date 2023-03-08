Malatya'da 5 katlı bina çöktü

Malatya'da depremde ağır hasar alan beş katlı bina çöktü.

Ekipler, çöken binanın enkazında arama-kurtarma çalışması başlattı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, içinde kimsenin olmadığına dair bilgilerin olduğunu belirtti.



Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden olan Malatya'da Mustafapaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı olarak tespit edilen 5 katlı apartman bir anda çöktü.

Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlattı.

Enkazda kalan olup olmadığı kontrol ediliyor.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, içinde kimsenin olmadığına dair bilgilerin olduğunu söyledi. Şahin, tedbiren arama çalışmalarının devam ettirildiğini belirtti.