Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gündem 10.02.2023, 08:57 10.02.2023, 10:00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 07.50'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının, 10.45 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Acil çağrı merkezlerine şimdiye kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı. İl genelinde taramalar devam ediyor.
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