Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 07.50'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının, 10.45 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Acil çağrı merkezlerine şimdiye kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı. İl genelinde taramalar devam ediyor.