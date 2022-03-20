Malatya'da 3 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

Doğanşehir ilçesine bağlı Savaklı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Akarsu, Fatma Akarsu ve Nihan Akarsu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne, baba ve çocuklarını Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Mustafa, Fatma ve Nihan Akarsu, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.