Malatya'da 2 işçi göçük altında kaldı
Malatya Havalimanı yeni terminal binasının altyapı çalışmaları sırasında göçük altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi.
Gündem 25.02.2023, 19:58
Akçadağ ilçesinde inşası devam eden yeni terminal binasının altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.
İki işçinin toprak altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, jandarma, 7. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Devlet Hava Meydanları itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bir süre kurtarma çalışması yapan ekipler, göçük altında iki işçinin cansız bedenine ulaştı.
Göçük altından çıkarılan işçilerin cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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