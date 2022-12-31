Makina Mühendisleri Odası, İzmir'deki vinç kazasıyla ilgili açıklama yaptı

Şubeden yapılan yazılı açıklamada, bir rezidans inşaatında meydana gelen vinç kazasının yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan kişilerin müdahalesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

Kule vinç gibi iş ekipmanlarının kurulum ve çalışma şartlarının denetlenmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk tespitlere göre kaza, kule vinç yükseltme sürecinde yapılan bir dizi hatalı işlem sonucunda meydana gelmiştir. Kurulumu yapan personelin yeterliliğinin takibi, kule vince ait kurulum ve kullanım kılavuzlarının olması ve iş ekipmanına yapılacak her türlü müdahalenin bu kılavuzlara uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Müdahaleyi yapacak personelin cihazı, ekipmanı üreten firma tarafından eğitilmesi ve ekipmana, cihaza özel olarak sertifikalandırılması gerekmektedir. Yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan kişilerin müdahalesi, yaşadığımız bu acı örnekte de görüldüğü üzere geri dönülemez sonuçlar oluşturmaktadır."