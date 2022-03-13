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Mahrem imam itirafçı oldu: FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasının mahrem imamlarından O.Ç.’nin itirafları yeni para trafiğini deşifre etti. TransferWise’le Türkiye’ye aktarılan, cezaevindeki ve ihraç edilmiş FETÖ’cülere dağıtılan para milyon dolarları buluyor. Para trafiğini ise firari FETÖ’cü Mehmet Köken yönetiyor.

Gündem 13.03.2022, 08:28
Mahrem imam itirafçı oldu: FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu

FETÖ’nün Türkiye’ye para girişini paravan şirketler üzerinden sağladığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada O.Ç.’nin mahrem imam olduğu tespit edildi. Gözaltı kararı çıkartılan şüpheli, Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince yakalandı. Emniyetteki sorgusunda itirafçı olmak isteyen O.Ç., örgütün finans yapılanmasıyla ilgili bilgiler verdi. Bu doğrultuda 5 kişi daha gözaltına alındı.

25 YIL HAPİS TALEBİ

Başsavcılık, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nda teknik uzman yardımcısıyken ihraç edilen O.Ç. ile Maliye Bakanlığı’ndan ihraç vergi müfettişi A.S. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede sanıkların “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet” suçlarından 25 yıla kadar hapsi istendi.

TRAFİĞİ O YÖNETİYOR

İddianameye göre FETÖ, 15 Temmuz’dan sonra örgütten kopuşları önlemek için maddi yardıma başladı. Bu kapsamda kamudan ihraç edilen ve cezaevinde bulunan mensuplarının ailelerine belirli periyotlarla para dağıttı. Para dağıtımının paravan şirketler üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Örgütün Hava ve Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında üst düzey sorumlu olan ve şu anda yurt dışında kaçak bulunan Mehmet Köken’in Türkiye’ye para girişini yönettiği belirlendi.

PARALAR İRLANDA’DAN

Para trafiği şöyle işliyor: ABD merkezli bir şirket kuran örgüt, uluslararası faaliyet gösteren online alışveriş sitesi ve kendilerine ait e-ticaret sitesinde Türkiye’de üretilen mutfak gereçleri satıyor. Türkiye’de de bir firma kuruluyor. ABD’de vergi sistemi ve para kontrolü sıkı olduğundan İrlanda’da başka bir şirket daha kurulup, İrlanda’daki şirketten Türkiye’deki şirkete fatura kesiliyor. Türkiye’deki şirket de ABD’deki şirkete faturalandırarak paranın İrlanda’da toplanması sağlanıyor.

MİLYONLARI AKTARDILAR

Para, İrlanda’daki firmanın TransferWise hesabı üzerinden Türkiye’deki mensuplarının hesaplarına aktarılıyor. Paravan şirketler üzerinden ülkeye para sokan FETÖ, e-ticareti de bu sisteme dahil etmiş. Yabancı ülke menşeili online satış sitesinde hesap açan FETÖ’cülerin, elde edilen karı kurye olarak kullandığı örgüt üyelerine gönderdiği, bu kişilerin de cezaevlerindeki örgüt mensupları ya da ihraç edilen üyelerine aktardığı, örgütün bu yöntemle milyonlarca lira dağıttığı belirtiliyor.

Şirketin yıllık geliri 20 milyon dolar

-Örgüt, para transferlerinin dikkat çekmemesi için ABD ve Avrupa’da yaygın olarak kullanılan para gönderme ve alma sistemi TransferWise’yi kullanmış. A.S., “Bu sistem üzerinden para gönderimi ve alımı yaptığınızda takibi devlet tarafından daha zordur. TransferWise sistemindeki hesabın takibinin ve el koymasının zor olmasından dolayı bu sistemi kullanıyoruz” dedi.

-A.S., “ABD’deki firmanın yıllık gelirinin ortalama 20 milyon dolar civarında olduğunu biliyorum. Örgüt üyelerine yardım amacıyla, kazandıkları bu paradan Türkiye’ye gönderiyorlardı. Gözaltına alınmasam paraları Mehmet Köken’in bana yönlendireceği şahıslara verecektim” dedi.

-İtirafçı A.S., Mehmet Köken’in yönlendirmesiyle ABD merkezli bir web sitesinde mağaza açtığını anlattı: “500 bin TL kar elde ettim. Parayı Köken’in yönlendirmesiyle işe aldığım örgütle irtibatlı kişilere çalışma ücreti olarak verdim.”

-O.Ç. ise Ankara terör polisine verdiği ifadesinde, “Mehmet Köken’den, 2016’dan 2022’ye kadar örgüt üyelerine dağıtılması için para aldım. Mehmet Köken tarafından ticaret kisvesi altında örgüt üyelerine yardım amacıyla Türkiye’ye aktarılan paraları A.S. yönetiyordu” bilgisini verdi.

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