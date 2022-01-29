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Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

Bakırköy Yeşilköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda yer alan Cundalı Balık Restoran'da önceki gece yaşanan olayda Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, şoförü Murat Bilmez ise yaralanmıştı.

Gündem 29.01.2022, 09:50 29.01.2022, 09:59
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da kendi restoranında silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu katledenlerin önceden plan yapıp cinayet amacıyla geldiği değerlendirildi. Şüphelilerin, alacak-verecek konusunda anlaşma sağlanmasına rağmen 35 bin liralık bir fark yüzünden tekrar tartışma çıkarıp katliam gibi cinayeti gerçekleştirdikleri belirtildi.

Organize Şube, fotoğrafları ortaya çıkan 4 şüpheliyi arıyor. Bakırköy Yeşilköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda yer alan Cundalı Balık Restoran'da önceki gece yaşanan olayda Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, şoförü Murat Bilmez ise yaralanmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan 6 şüpheliden Uğur Can Bilge (32) ve Gökhan Karakan (26) gözaltına alındı. Ali Yasak (28), Kadir Yasak (25), Seccad Yeşil (33) ile Serkan Dakman'ı (33) yakalama çalışmaları ise sürüyor.

'ABİLERİMİ GÖNDERİRİM'

İfadesine başvurulan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun müvekkili Suphi Malgaz, Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Karakan'ın kendisinden 100 bin lira daha istediğini iddia etti.

Aralarındaki anlaşmazlık sonrası Gökhan Karakan'ın, "O zaman ağabeylerimi gönderirim" dediğini kaydetti. Bu konuşmanın ardından Seccad Yeşil'in de kendisini araştırdığını söyleyen Suphi Malgaz, yapılan görüşme sonrası 65 bin liraya anlaştıklarını ancak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine yazılı bir belge olmadan parayı vermemesini söylediğini ifade etti.

unun üzerine Seccad Yeşil'in Mahmutyazıcıoğlu'nu arayarak tartıştıklarını söyledi. Suphi Malgaz, Gökhan Karakan'ın sonra kendisini arayıp parayı istediğini, ona da Mahmutyazıcıoğlu'na gidip ondan almasını aktardığını, bir süre sonra da ölüm haberini aldığını aktardı.

KURŞUNLAR KADİR YASAK'TAN

Polisin güvenlik kamera incelemesinde şüphelilere ilişkin şu detaylar çıktı: Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge olay yerindeydi. Silahı ateşleyen isim Kadir Yasak'tı. 1 adet taksirle yaralamaktan sabıkası bulunan Uğur Can Bilge ile 1 adet taksirle yaralama sabıkası olan Gökhan Karakan sorguya alınırken, çok sayıda sabıkası olan Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'dan oluşan infaz timini yakalama çalışmaları sürüyor.

'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM'

Mahmutyazıcıoğlu için memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzelendi. Törende tabuta sarılan anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu, "Oğlum benim, kocaman oğlum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü. Mahmutyazicoğlu, cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında defnedildi.

'SANKİ İÇİNE DOĞMUŞTU'

Törene katılan Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, "Olaydan 6 saat önce beni aradı. 'Başkanım bir görüşelim' dedi. Ben de kendisine uğradım. 1.5 saat görüşmemiz oldu. Sanki içine doğmuş, veda etmek için aramıştı. Oradan ayrıldıktan sonra acı haberini aldım" dedi.

'YEĞENLERİMLE 4.5 YILDIR GÖRÜŞMÜYORUM'

"Drej Ali" lakabıyla tanınan Şanlıurfalı Ali Yasak'ın, "Olayın benimle alakası yok. Yeğenlerimle en son 4.5 yıl kadar önce annemin cenazesinde görüştüm. Gitsinler polise teslim olsunlar" dediği öne sürüldü.

Sabah 

#Şafak Mahmutyazıcıoğlu #ece erken #cinayet
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