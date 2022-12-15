Mahmut Efendi Cemaati'nden iddialara ilişkin açıklama

Cemaat üyesi Recep Konuk, “Bir takım iftiralarla, bir takım baskılarla olayı bu şekilde yansıtarak 'tarikatlar kötüdür, cemaatler kötüdür' algısını asla kabul etmediğimizi beyan etmek istiyoruz. Bu filmi daha önce izlettiler bize” dedi.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanan Mahmut Efendi cemaatinin üyesi Recep Konuk, "Mahmut efendi cemaati olarak buradayız.

Yaklaşık iki yıl önce yargıya intikal etmiş bir olayın azgın azınlığın baskılarıyla, pompalamasıyla birlikte şu anda hocalarımızın derdest edilip tutuklamaya döndürülmesini esefle kınadığımızı buradan arz ediyorum.

Henüz yargı sürecinde olan bir konuyu atılan iftiralarla birlikte hocalarımıza karşı, özellikle Yusuf hocamızın bu şekilde gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edilmesini anlam veremediğimizi buradan kamuoyuna açıklamak istiyoruz.

Buradan da tüm Türkiye'deki vicdanlara sesleniyoruz. Bir takım iftiralarla, bir takım baskılarla olayı bu şekilde 'tarikatlar kötüdür, cemaatler kötüdür' algısını asla kabul etmediğimizi beyan etmek istiyoruz. Hepinize de selam ediyoruz.

Kardeşimin de söylediği gibi bu filmi daha önce izlettiler bize. Bir tane kötü yolda olan bir hanıma bir giysi giydirildi ve onu gerçekmiş gibi Türkiye'ye sunuldu ve bir algı operasyonu oldu. Bunun algı operasyonu olduğunu bizler görüyoruz.

İnşallah buradan bütün Türkiye halkına sesleniyoruz sesleniyoruz. Vicdanlara sesleniyoruz. Bunun bir algı operasyonu olduğunu biz görüyoruz. İnşallah bu zamanla da ortaya çıkacaktır. Hepinize teşekkür ediyoruz" dedi.