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Mahkumların Koronavirüs izni uzayacak mı

Koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden eve gönderilen mahkumların 9 kez uzatılan izni, 30 Kasım’da bitecek. 90 bin mahkumun faydalandığı iznin 6 ay daha uzatılması gündemde. Yasal düzenleme tamamlanırsa, cezası 6 aydan az kalan 28 bin hükümlü de cezalarını evlerinde tamamlayacak.

Gündem 20.11.2021, 07:32
Mahkumların Koronavirüs izni uzayacak mı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020’de evlerine gönderilen mahkumların izni, 30 Kasım’da sonra eriyor. Daha önce 9 kez uzatılan iznin yeniden uzatılıp uzatılmaması kabine toplantısında tartışılmıştı. Karar, uzatmama yönünde oldu. Adalet Bakanlığı da mahkumların geri dönüşüyle ilgili duyuru yayınlayıp, hükümlülerden aşı yaptırmayanların aşısını yaptırmalarını, gelmeden önceki 14 günü kalabalık ortamlardan uzak geçirmelerini istedi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ancak geri dönüşlerin cezaevlerindeki salgın riskini arttırabileceğine dikkat çekiliyordu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de bir sunum yaptığı AK Parti MKYK’da, 6 ay ya da 1 yılın altında cezası kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden faydalandırılması önerisi gündeme getirilmişti. Bunun üzerine AK Parti, açık cezaevi izinleriyle ilgili çalışma başlattı.

6 AY UZATILABİLİR

Toplantılarda; “hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlandırılması” veya “açık cezaevi izinlerinin uzatılması” şeklinde 2 farklı görüş öne çıktı. Bununla ilgili son bir değerlendirme toplantısının yapılacağı ifade edilirken, “evine gönderilen hükümlülerden suça karışanların oranının az olduğu da değerlendirilerek izinlerin uzatılması görüşünün ağır bastığı” belirtiliyor. Kaynaklar, iznin 6 ay daha uzatılmasının planlandığını dile getirdi.

YASAL DÜZENLEME ŞART

1,5 yıldır devam eden izinlerin uzaması için yasal düzenleme şart. Yani Meclis’in 30 Kasım’a kadar yasa çıkarması gerek. Bununla ilgili TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden 5. Yargı Paketi’ne eklenecek önergeyle, açık cezaevi izinlerinin 6 ay daha uzatılmasının planlandığı ifade ediliyor. Bu durumda 90 bin hükümlünün cezaevine dönüşleri ertelenmiş olacak.

28 bin hükümlü, cezasını evde tamamlayabilir

15 Nisan 2020’den bu yana uygulanan açık cezaevi izninden faydalanan on binlerce mahkum, cezasını evinde tamamladı. Şu anda açık cezaevi izninden yararlanan hükümlü sayısı 90 bin. Cezası 6 aydan az kalan hükümlü sayısının 28 bin, 1 yıldan az kalanların sayısının ise 42 bin civarında olduğu öğrenildi. Eğer izinler 6 ay daha uzatılırsa, 28 bin hükümlü cezasını evinde tamamlayacak.

#koronavirüs
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