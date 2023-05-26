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Mağdur esnaf ilk kez konuştu

İBB Başkanının hakaretlerine uğradıktan sonra bir de polis tarafından gözaltına alınan pazar esnafı ilk kez konuştu.

Gündem 26.05.2023, 06:49
Mağdur esnaf ilk kez konuştu

İstanbul Bayrampaşa'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "PKK'lılar gelmesin, PKK'yla olanları istemiyorum" diyerek tartışan pazar esnafı Mehmet Özdemir olay anını ve yaşadıklarını anlattı.

İmamoğlu'nun kendisine hakaret ettiğini ifade eden Özdemir, "Bana, 'Sen esnaf değilsin.' dedi. Ben aşağı indikten sonra biraz uzaklaştım. Korumaları beni aldı, dışarı çıkardı. Şikayetçi oldum" dedi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bayrampaşa'daki Perşembe Pazarı'nı ziyaretinde gergin anlar yaşandı. İmamoğlu ile Mehmet Özdemir isimli pazar esnafı arasında tartışma çıktı.

"PKK'LILAR GELMESİN"

Özdemir, İmamoğlu'na " PKK'lılar gelmesin, PKK'yla olanları istemiyorum" dedi. Esnafa, "Sen ahlaksızsın" diye tepki gösteren İmamoğlu'nun şikayeti üzerine esnaf gözaltına alındı. İmamoğlu olaydan sonra, "Sen kim oluyorsun da bana terörist muamelesi yapacaksın! O zavallıyı dava edeceğim ama benim esas hesabım ona onu dedirtenlerle!" derken, esnaf Mehmet Özdemir de konuştu. Özdemir, tepki gösterdiği İmamoğlu'na, "PKK ile beraber olan ve PKK ile yürüyenlerle beraber olamam, benim tezgahıma gelemez." dediğini söyledi.

"İMAMOĞLU HAKARET ETTİ"

İmamoğlu'nun, "PKK'lı sensin" diye karşılık verdiğini öne süren Özdemir, bunun üzerine kendisinin "Ben PKK'lı değilim." dediğini ifade etti. Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nun hakaretine maruz kaldığını iddia ederek, tartışmanın, "Bana, 'Sen esnaf değilsin.' dedi. Ben, '60 senedir bu işi yapıyorum, esnafım, bana esnaflığı öğretemezsin' dedim." şeklinde sürdüğünü anlattı.

İBB Başkanı İmamoğlu ile tartışan esnaf olayı anlattı

"ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Trabzonlu olduğunu belirttiğinde ise "Nereli olursan ol" tepkisiyle karşılaştığını aktaran Özdemir, İmamoğlu'nun çevresindeki vatandaşların da tartışmaya dahil olduğuna dikkati çekti. İmamoğlu'nun yanındaki bir kişiye, "Ben şehitlerin, gazilerin arkasındayım. Ben bunları savunuyorum. Senin benimle bir işin yok. Sen bana ne karışıyorsun?" şeklinde tepki gösterdiğini ifade eden Özdemir, kendisine bağıran kadınlara ise "Size ne, sizi ne ilgilendirir." dediğini söyledi. Özdemir, İmamoğlu'nun, korumalarına "Bunu alın götürün" talimatı verdiğini savunarak, "Ben aşağı indikten sonra biraz uzaklaştım. Korumaları beni aldı, dışarı çıkardı. Dışarı çıkardıktan sonra avukatımla tedbir amaçlı karakola geldim. Şikayetçi oldum" diye konuştu.

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