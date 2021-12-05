Mağarada etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belli oldu

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları kapsamında, Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutalığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bir mağaraya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 1’i teslim olmak üzere toplam 9 teröristten, 3’ünün turuncu, 2’sinin ise gri kategoride olduğu belirlenmişti.

Teröristlerden birinin, Tunceli Ovacık kırsalında sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar Listesinde 1 Milyon TL’ye kadar ödülle “turuncu” kategoride yer alan Munzur Kod adlı Cihan Söylemez olduğu belirlendi.

Şehidin kanı yerde kalmadı

Söylemez'in, uzun süreden beri Ovacık kırsalında faaliyet gösterdiği, başta yol kesme, araç yakma eylemleri olmak üzere, bölgede meydana gelen birçok terör eylemlerinin planlayıcısı ve 26 Eylül 2015 tarihinde Tunceli İl Merkez kırsalında icra edilen operasyonda Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'inşehit edilmesi eylemini gerçekleştirilen terörist grup içerisinde olduğu açıklandı.

Turuncu listedeki diğer teröristlerin Veroz kod adlı Çağla Yeleser ile Tunceli Hozat kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Jinda Jin kod adlı Mihriban Ata olduğu tespit edildi.

Gri kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi



Etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin ise Tunceli Hozat ve Ovacık kırsalında faaliyet yürüten ve Terörde Arananlarda 500 Bin TL’ye kadar ödülle “gri” kategoride yer alan Nuda Karker kod adlı Güldane Karaer, Rojin Adıyaman kod adlı Hasret Ülger olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen 9 teröristin, özellikle 2015-2016 yılları arasında Tunceli Ovacık ve Hozat ilçelerinde yol kesme, araç yakma, kamu kurum kuruluşlarına ait binalar ile güvenlik güçlerine ait bina tesis ve araçlara yönelik bir çok terör eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.