Mafya gibi tahsilat yapan hukuk bürolarının ‘borç tacizi’ çağrı merkezinden

Kurumsal şirketlerin alacaklarını tahsil eden hukuk bürolarının, yapacakları aramalar için çağrı merkezleriyle anlaştığı ortaya çıktı. Kurumsal şirketlerin kanunen alacaklarını varlık fonlarına devrettiğini belirten Avukat Cavit Tatlı, “Örneğin bir banka yüklü miktardaki alacağını kanunen kurulan varlık fonlarına devrediyor. İki kurum kendi arasında bir anlaşma yaparak, alacağı fona devrediyor. Daha sonra fon kendi avukatları ile bu dosyalar hangi aşamadaysa işlemleri sürdürüyor. İkinci olarak da kurumlar kendi avukatları vasıtasıyla yapıyor. Devredilen hukuk büroları da aramalar için çağrı merkezi kuruyor. Buradaki çalışma da prim usulü oluyor. Ne kadar tahsilat yapılırsa, arayan kişi o kadar para kazanıyor. Sorun burada başlıyor. Arayan kişiler hukukçu olmadığı ve sadece tahsilat odaklı baktığı için hukukla alakası olmayan şeyler de söyleyebiliyorlar” diye konuştu. Tatlı haciz davalarından da borçluları adresinde bulamayan hukuk bürolarının daha kolay ve masrafsız bir yol izlemek adına çağrı merkezleriyle aramayı tercih ettiklerini söyledi.

ŞİRKETLER BORÇLARININ PEŞİNDE

Gayri resmi programların da bu süreçte kullanıldığını hatırlatan Tatlı, “Bu programlarda aynı adreste oturanlar, aynı soy isimli olanlar hepsini gösteriyorlar. Kişiye ulaşamayınca soy ismi aynı olanları arıyorlar. Bu yapılanlar hukuka uygun değil, hatta şikayet edilip ceza alan avukatlar da var” dedi.Suçun şahsiliği gereğince şirketlerin bu konuda hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını söyleyen Tatlı, “Şirket ‘alacağımı tahsil et’ diyor, bu süreçte hukuk bürolarının nasıl bir yol izlediğini şirketler bilemez. Aradığınızda ise hiçbir avukat sizinle görüşmüyor, tek muhatabınız çağrı merkezinde çalışan kişiler” dedi.