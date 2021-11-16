banner38

Mafya gibi tahsilat yapan hukuk bürolarının ‘borç tacizi’ çağrı merkezinden

Kurumsal şirketlerin alacaklarını tahsil eden hukuk bürolarının, yapacakları aramalar için çağrı merkezleriyle anlaştığı ortaya çıktı.

Gündem 16.11.2021, 08:45
Mafya gibi tahsilat yapan hukuk bürolarının ‘borç tacizi’ çağrı merkezinden

Kurumsal şirketlerin alacaklarını tahsil eden hukuk bürolarının, yapacakları aramalar için çağrı merkezleriyle anlaştığı ortaya çıktı. Kurumsal şirketlerin kanunen alacaklarını varlık fonlarına devrettiğini belirten Avukat Cavit Tatlı, “Örneğin bir banka yüklü miktardaki alacağını kanunen kurulan varlık fonlarına devrediyor. İki kurum kendi arasında bir anlaşma yaparak, alacağı fona devrediyor. Daha sonra fon kendi avukatları ile bu dosyalar hangi aşamadaysa işlemleri sürdürüyor. İkinci olarak da kurumlar kendi avukatları vasıtasıyla yapıyor. Devredilen hukuk büroları da aramalar için çağrı merkezi kuruyor. Buradaki çalışma da prim usulü oluyor. Ne kadar tahsilat yapılırsa, arayan kişi o kadar para kazanıyor. Sorun burada başlıyor. Arayan kişiler hukukçu olmadığı ve sadece tahsilat odaklı baktığı için hukukla alakası olmayan şeyler de söyleyebiliyorlar” diye konuştu. Tatlı haciz davalarından da borçluları adresinde bulamayan hukuk bürolarının daha kolay ve masrafsız bir yol izlemek adına çağrı merkezleriyle aramayı tercih ettiklerini söyledi.

ŞİRKETLER BORÇLARININ PEŞİNDE

Gayri resmi programların da bu süreçte kullanıldığını hatırlatan Tatlı, “Bu programlarda aynı adreste oturanlar, aynı soy isimli olanlar hepsini gösteriyorlar. Kişiye ulaşamayınca soy ismi aynı olanları arıyorlar. Bu yapılanlar hukuka uygun değil, hatta şikayet edilip ceza alan avukatlar da var” dedi.Suçun şahsiliği gereğince şirketlerin bu konuda hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını söyleyen Tatlı, “Şirket ‘alacağımı tahsil et’ diyor, bu süreçte hukuk bürolarının nasıl bir yol izlediğini şirketler bilemez. Aradığınızda ise hiçbir avukat sizinle görüşmüyor, tek muhatabınız çağrı merkezinde çalışan kişiler” dedi.

#hukuk büroları
Yorumlar (0)
13
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6