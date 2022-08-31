Mafya bile bu ahlaksızlığı yapmaz

Evinde yapılan arama sonrasında ‘Karımın iç çamaşırlarını erkek polislere arattınız’ diye itiraz eden organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, söz konusu başkası olunca ‘mahremiyet’ dinlemedi. Peker, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nu hedef almak için eski eşi Ünsal Ban tarafından gizlice çekilen mahrem görüntüleri milyonlara servis etti. İstanbul’da geçtiğimiz yıl nisan ayında Sedat Peker’in evine baskın düzenlenmişti. Sosyal medya hesabından baskına ilişkin bir video yayınlayan Peker, eşinin özel eşyalarının erkek polisler tarafından arandığını iddia etmişti. Peker, “Eşim polislere iştirak ediyor kanunen böyle bir uygulama var. Elbise odasının oraya geldiklerinde polislere, ‘siz arayamazsınız’ diyor. Burası benim elbise odam burada benim özel eşyalarım var. Burada benim iç çamaşırım özel eşyalarım var. Bayan polis çağırın onlar arasınlar. Operasyondan iki saat sonra geliyor bayan polisler. Aramaya onlar eşlik ediyor. Allah aşkına bizim yetiştiğimiz kültürde böyle bir şey var mı? Bizim kültürümüzde bir bayanın oturduğu koltuğa, sandalyeye kalktıktan sonra oturulmaz. Biz bu namus üzerine büyüdük, yetiştik” ifadelerini kullanmıştı. Emniyet, baskın sırasında kadın polislerin de olduğunu ortaya koyan bir görüntü yayınlayarak Sedat Peker’i yalanlamıştı.

SERVİSÇİSİ ESKİ KOCA!

Ancak aynı Sedat Peker, söz konusu başkaları olunca aynı hassasiyeti göstermedi. AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nu hedef alan Peker, mahremiyet sınırını ihlal etti. Peker, Ünsal Ban tarafından gizlice çekilip kendine gönderilen Taşkesenlioğlu’nun mahrem görüntülerini servis etti. Peker, bu servis işini görüştüğü Ban’ı korumak için yaptığını öne sürdü.