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Madendeki yangına karşı üçüncü baraj

Bartın'ın Amasra ilçesinde patlama meydana gelen maden ocağında yangının devam etmesi ve sızıntı yaşanması nedeniyle hava sızdırmazlığını sağlamak için -100 kotuna bir baraj daha yapılıyor.

Gündem 27.10.2022, 14:06
Madendeki yangına karşı üçüncü baraj

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası çıkan yangını tamamen söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

TTK Armutçuk Müessesesinden gelen tahlisiye ekiplerinin asansörle indikleri ocakta bugünkü çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü. Ekiptekilerin gaz tüpü ve maskeleriyle indikleri ocak içerisinde belirli aralıklarla yaptıkları gaz ölçümlerinin ardından değerlerin normale dönmediği görüldü.

Patlama sonrası -300 kotunda başlayan yanmanın oksijen sızması nedeniyle sürdüğü değerlendirilirken ekiplerce ocağın yangın olan bölümünde yapılan 2 barajın ardından -100 kotuna taş tozu torbalarından bir baraj daha yapılıyor.

Madendeki yangına karşı üçüncü baraj

Patlamanın yaşandığı müessese önünde ve baca ağzında polis ekiplerinin aldığı önlemle görevliler dışında kimsenin alana girmesine izin verilmiyor. Ocağa giriş ve çıkışlar da savcılık kontrolünde sağlanıyor.

14 Ekim'deki patlamanın ardından ocağın yangın olan bölümündeki giriş ve çıkış, özel alaşımlı betonla kapatılmış, ardından betonun arka bölümlerindeki alan da olası hava alma durumuna karşı tamamen sızdırmazlığı sağlamak için köpük barajıyla kaplanmıştı.

Madenci telsizleri adliyeye götürüldü

Öte yandan patlamaya ilişkin soruşturma da sürüyor. Bu kapsamda toplanan deliller, Amasra Adliyesi'ne getirilmeye devam ediyor.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, maden işletmesinde polis tarafından el konulan madenci telsizleri ile madenci elbiseleri de delil torbalarıyla Amasra Adliyesi'ne götürüldü.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.

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