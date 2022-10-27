Maden ocağındaki patlamayla ilgili 25 kişi gözaltına alındı
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturmada 25 gözaltı kararı verildi.
Gündem 27.10.2022, 17:24 27.10.2022, 17:35
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Ayrıntılar gelecek...
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