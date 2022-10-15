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Maden kazasında vefat sayısı 25'e yükseldi

Bartın Valiliği Amasra'daki maden kazasında vefat edenlerin sayısının 25 olduğunu duyurdu.

Gündem 15.10.2022, 01:27
Maden kazasında vefat sayısı 25'e yükseldi

Bartın Valiliğinden yağılan açıklamada "36 maden işçimiz kaza alanından çıkarılmıştır. Çıkarılan işçilerimizden 25'i hayatını kaybetmiş olup 6 maden işçimiz tedavileri için İstanbul'a sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
#bartın valiliği #amasra #maden kazası
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