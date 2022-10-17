Maden kazasında soruşturmayı yürütecek savcı sayısı 6'ya yükseltildi
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili soruşturmayı yürütecek savcı sayısı 6'ya yükseldi.
Gündem 17.10.2022, 12:09
Alınan bilgiye göre, soruşmanın ehemmiyeti, olayın etraflıca araştırılması, kusurlu bulunan fail ya da faillerin tespit edilerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Amasra Cumhuriyet Savcılığında görevli savcı sayısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 6'ya çıkarıldı.
Bu kapsamda Bartın Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı, "3 ay geçici süreli yetki" ile soruşturmada görevlendirildi.
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