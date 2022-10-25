Maden kazasında hayatını kaybedenlerin borçları silinecek
İş kazası sonucu ölen maden işçilerinin genel sağlık sigortası primi dahil, primlere ilişkin her türlü borçları silinecek.
Gündem 25.10.2022, 09:46
TBMM Plan ve Bütçe komisyonu'ndan geçti, İş kazası sonucu ölen maden işçilerinin genel sağlık sigortası primi dahil, primlere ilişkin her türlü borçları silinecek.
Maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına uygulanacak destek paketi TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen torba teklife eklendi. Komisyon'da görüşülen torba teklifi ise kabul edildi.
Kazada hayatını kaybeden maden işçisinin anne babasına aylık bağlanacak. Bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.
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