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Maden faciasında 4 yönetici için rekor hapis istemi

Bartın’ın Amasra ilçesinde 42 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmada savcılık, 4 yönetici hakkında 1080’er yıl hapis cezası talep etti.

Gündem 15.01.2023, 15:56
Maden faciasında 4 yönetici için rekor hapis istemi

14 Ekim 2022 günü Bartın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında 16.00-24.00 vardiyasında meydana gelen maden faciasında 42 işçi hayatını kaybetti. Olayda 10 işçi de yaralandı.

Amasra Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmada 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şüpheliden 8'i tutuklanırken 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasra Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı tarafından hazırlanarak Bartın Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilen fezlekede tutuklu şüphelilerden Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural için ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 42 kez ayrı ayrı olmak üzere 1050'şer yıl, ‘olası kastla yaralama’ suçunu işledikleri gerekçesiyle; 10 kez ayrı ayrı olmak üzere 30'ar yıla, toplamda 1080’er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmaları gerektiği ifade edildi.

‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan ise 4'ü tutuklu diğer 19 şüpheli için 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. 19 şüphelinin ‘Taksirle yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması da istendi.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen 23 şüpheli hakkındaki fezlekede, hayatını kaybeden madenci yakınlarından 106 kişi ise müşteki olarak yer aldı.

Faciaya neden olan etkenler sıralandı

Hazırlanan fezlekede bilirkişi raporu dikkate çekilerek müessese müdürü Cihat Özdemir'in patlamanın meydana gelmesine neden olan etkenlerden metan drenajı, havalandırma, kömür tozu mücadelesi, teknik personel sayısındaki eksiklik ve iş güvenliği eğitimleri ve acil durumlara yönelik tatbikatlarla ilgili kusurlu bulunduğu ifade edildi.

İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi ve İşletme başmühendisi Mehmet Tural'ın ise kömür tozu, havalandırma ve iş güvenliği eğitimleri ve acil durumlara yönelik tatbikatlar ile ilgili kusurlu bulunduğu ifade edildi.

İş sağlığı güvenliği ve eğitim başmühendisi ve aynı zamanda iş sağlığı güvenliği ve eğitim şube müdürü Volkan Soylu'nun da havalandırma ve iş güvenliği eğitimleri ve acil durumlara yönelik tatbikatlar ilgili kusurlu bulunduğu belirtildi.

Kusur düzeyi bilinçli taksir düzeyini aştı

4 yönetici hakkında hazırlanan fezlekede kusur düzeyinin bilinçli taksir düzeyini aştığı ifade edilerek şöyle denildi:

"Bilirkişi raporunda maden ocağında ve işlerinde tecrübeli olan şüpheliler Cihat Özdemir, Selçuk Ekmekci, Mehmet Tural ve Volkan Soylu'nun dahil oldukları yönetim ve karar alma süreçleri kapsamında gerekli teknik altyapı oluşturulmadan, yeterli yatırım yapılmadan ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasını sağlamadan maden ocağında üretimin devam etmesine izin verdikleri, eksik ve tehlikeli çalışma yöntemini sürdüren şüphelilerin kusurluluk düzeylerinin bilinçli taksir düzeyini aştığı, anlatılan eksiklikler ve aykırılıklar dolayısıyla meydana gelen sonuca kayıtsız kalıp olayı kabullendikleri, böyle bir olayda öngörülmekle birlikte gerçekleşmeyeceği düşünülen bir neticeden bahsedilemeyeceği anlaşıldığından gerçekleşen neticeden olası kast hükümleri uyarınca sorumlu tutulmaları gerektiği ve olası kastla öldürme suçunun unsurlarının oluştuğu öngörülmüştür."

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